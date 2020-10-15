金沙親子公園周邊有榮湖、太武山的遠山近水美景，十分賞心悅目。（李金生攝）

楊鎮浯縣長強調，這些友善、安全的多功能新公園，將成為大、小金門的新亮點。（李金生攝）

金門往「福利縣」目標再邁開一大步，縣府規畫在全島打造5座0-99歲鄉親運動休閒的共融式／親子公園，其中3座最快在1年半內完工。楊鎮浯縣長強調，這些友善、安全的多功能新公園，將成為大、小金門的新亮點。

縣府規畫的5座新公園是金城莒光湖共融式公園、金湖湖幼共融式公園及小金門烈嶼習山湖共融式公園和金沙親子公園、金寧親子公園，目標是提供大人和小孩的遊戲、運動休閒及親子互動場所，同時兼有地景生態，也可成為打卡推觀光的好地方。

其中，東半島最先動工的金沙親子公園，預定設置於金沙國小前、後校門的籃球場與綠地空間，將在學校與社區資源共享的目標下，打造分區、分齡使用的親子公園，周邊有榮湖、太武山的遠山近水美景，十分賞心悅目。

金沙親子公園用地涵蓋目前校方使用中的黃氏宗親會土地，楊鎮浯縣長今天下午偕金沙鎮長吳有家與宗親會履勘，並聽取詳細規畫內容。黃氏宗老以攸關公益和學子成長，同意續朝開闢親子公園的目標運用。

楊鎮浯縣長強調，這5座共融式／親子公園有別於過去傳統的罐頭遊具、破碎的休閒綠地，以多元友善環境、都市空間美學和自然感官體驗為設計主題，規畫提供不同行動能力、身心狀況及年齡層民眾，來使用安全、多樣的遊戲設施及空間場域。

縣府說明，金城莒光湖共融式公園預計明年2、3月完成，金沙親子公園前區和烈嶼習山湖共融式公園則預計在後年年初完成，也就是說最快1年半後，金門將會有2座共融式公園及1座親子公園。

(中時 )