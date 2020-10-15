32歲陳姓保全，疑患有強迫症，常克制不住在公共場所偷拍女子裙底風光，滿足私慾。13日下午他在台北市民生西路的藥妝店，由後彎腰偷拍49歲女子的裙底，因行徑可疑，女子早有警覺，在陳欲離開時，報警逮人。陳供稱，心裡有聲音要他這麼做，這已是他1個月內第二度偷拍被捕，訊後依妨害秘密罪嫌送辦。

有多項偷拍素行的陳姓保全，13日休假在馬偕醫院附近的藥妝店閒逛，於2樓發現1名穿洋裝的女子，正彎腰挑選商品，他竟緊跟在後，低下身以手機偷拍錄影女子的裙底。因行徑鬼祟，女子察覺不對勁，連忙起身。陳擔心事跡敗露，也轉身離開。

女子下樓告知店員遭偷拍，並在門口「堵」人，成功攔下陳並大聲質問：「你剛是不是偷拍我？」陳否認，店家協助報案，就在一旁的派出所警員趕往，在陳手機發現10秒的偷拍錄影檔與照片，49歲吳女堅持提告，警方依妨害秘密將陳男帶回偵辦。

陳供稱，當天休假，本想去馬偕醫院看診，後來轉往藥妝店閒晃，見吳女穿洋裝彎腰選物，「心裡有個聲音叫我去偷拍她」。他說有強迫症，就診治療中，但最近忘記吃藥。警方一查，他1個月內已兩度偷拍被同分局移送，只能勸他：「記得按時服藥。」

(中時 )