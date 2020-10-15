兩岸關係持續緊繃，外資擔心如果衝突加劇，波及晶圓代工重鎮台積電，可能引發全球半導體供給危機，台積電表示，對於天災人禍等可能發生的危機，台積電都會有應變計畫，台積電總裁魏哲家同時強調，不論地緣政治如何緊張，台積電不管在研發或大部份的生產製造仍將持續放在台灣、以台灣為主。

台積電舉行法人說明會，針對外資詢問近期兩岸軍事緊張問題，魏哲家作了以上表示。對於台積電是否獲得供貨華為許可證，魏哲家指出，台積電遵守相關規範，台積電從9月15日起就沒有再出貨給華為，對於美方是否核可台積電供貨華為，台積電沒有進一步的評論。台積電同時預估，沒有華為訂單，第四季營收仍會有小幅成長。

有外國媒體詢問，目前正值美國大選，如果是民主黨總統候選人拜登當選，台積電是否會持續在現任總統川普執政時許下於美國亞歷桑那蓋晶圓廠的承諾，台積電財務長黃仁昭指出，台積電在美國蓋廠和政治沒有關係，只要相關條件符合，這個投資計劃應該會持續。

(旺報 )