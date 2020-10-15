純代購未營利？ 1年狂刷1500萬 日本代購罰百萬

一位在日本留學進而工作的27歲年輕人，因使用其父親信用卡附卡兼營代購如圖的限量版名牌鞋，未料被國稅局要求補稅及繳罰金近百萬元。（黃國峰翻攝）

立委何欣純說明，一位年輕人因為不諳稅制，經營代購精品，被國稅局要求補稅及繳罰金近百萬元。（黃國峰翻攝）

該年輕人經營代購精品服飾、鞋子、限量公仔等，其中一雙Nike及Dior聯名款球鞋，價值達20萬。（黃國峰翻攝）

一位在日本留學進而工作的27歲年輕人，因使用其父親信用卡附卡兼營代購如圖的限量版名牌鞋，未料被國稅局要求補稅及繳罰金近百萬元。（黃國峰翻攝）

網路世界無遠弗屆，網路代購興起，一位目前兒子在日本工作的台中市民，因信用卡附卡給兒子使用，兒子兼職代購，結果一年有7百多筆、共1千5百多萬台幣的資金流向父親帳戶，被國稅局盯上，面臨近百萬元的補稅及罰金，立委何欣純叮嚀民眾須搞懂相關稅制，才不會賠了夫人又折兵。

這位年輕人的母親，15日現身說明，兒子103年就到日本讀書，目前27歲，已畢業在日本的企業工作，當年父親辦了一張可累積飛行哩程的信用卡附卡給兒子使用，兒子也會幫親友代購精品服飾、限量鞋子、限量公仔等，都用這張卡支付，並將貨款轉到父親帳戶，以支付卡費，兒子只向親友收貨款加上運費，並未以此賺錢，只為賺取飛行哩程。

立委何欣純表示，今年7月，該年輕人父親阿志（化名）收到國稅局的公文，要求針對108年3月到109年2月間資金往來情形進行說明；據國稅局調查，阿志的帳戶在這一年間，竟然有多達755筆、總金額逾1千5百萬元的資金匯入。原來是如此多筆進出及高額金流，銀行覺得有異通報金管會等單位，國稅局輾轉獲報進行稽查，全案目前仍在調查，但已知國稅局認定其中約有9百萬元屬於銷售所得，得補繳營業稅額及罰金，合計近百萬元。

年輕人的母親表示，只是經營小本零售業，實在難負擔，但遇到了只能解決，也告誡兒子以後應該多注意，學習相關知識，目前兒子也嚇到了，暫時不會經營相關代購。

何欣純表示，根據財政部資料，去年1月到今年9月底止，共查到近百件代購漏稅案例，補徵及罰款達3千萬元；提醒民眾，目前規定網路賣家每月銷售額逾8萬元，就須向國稅局辦理稅籍登記及報繳稅款，否則將面臨補稅及開罰。

(中時 )