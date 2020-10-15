美海軍作戰部長邁克爾．吉爾代（Michael Gilday) 上將表示，美國海軍已經把中國大陸定為美國的戰略威脅。這位美國海軍最高軍官警告說，海上力量的平衡在今後10年可能會發生改變，為了應對這個威脅，美國軍方制定了一個涉及三軍種的新海事戰略。

《美國之音》報導，吉爾代周二在美國國防新聞網站《防務一號》(Defense One)舉行的活動上表示，大陸對美國是的戰略威脅，美國正在制定相應的戰略來應對此一威脅。

美國海軍官方媒體《海軍時報》引述吉爾代的話說：「我和海岸警衛隊司令、海軍陸戰隊司令還制定了一項三軍海事戰略……我們強烈感受到，海上力量的平衡在這個十年裡可能會受到重大影響，現在是採取行動的時候了。」

吉爾代說，新的海事戰略將詳細說明部隊的設計、指導原則和指揮官的規劃指導。同樣，它也將要求所有軍種聯合起來並優化能力組合，並加強對新技術的投資，以有效遏制中國大陸。

報導說，吉爾代在今年3月就曾透露了美國正在制定新戰略的消息，海軍發言人也指出，美海軍針對中國大陸的三軍海事戰略將很快會公佈。

美國海軍最近公佈了《戰力2045計畫》，要求美國到2045年將艦隊擴大到500多艘軍艦。

報導說，就艦隊規模而言，大陸已經超越了美國。美國國防部今年提交給國會的一份報告指出，大陸擁有世界上最大的海軍，共有350艘水面艦船和潛艇。若以噸位計算，大陸是世界上最大的造船國，並正在提高它的造船能力。

(中時新聞網)