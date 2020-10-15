院內也特將民眾平均就診時間最多的復健科打造為客家意象場域，設置「堅持下去」等客語對話詞彙，給予病人沉浸式的客語體驗。（黃婉婷攝）

由於桃園新屋地區8成5皆為客家族群，桃園市政府客家局攜手衛生福利部桃園醫院新屋分院，15日舉辦客家特色醫院成立發布會，以濱海常見的黃槿花、魚米之鄉作為客家意象主軸，並號召醫護人員開口說客語，宣示打造客語友善環境的精神。

桃園目前共有90萬的客家人口，占全市人口數約40％，其中新屋區客家人口比例高達8成5，為市內客家人口密度最高的區域，不少機關在執行服務時，多面臨語言溝通問題，客家局便以新屋分院作為示範點，成立客語專責團隊，推動客語門診及強化客語服務人員識別logo。

此外，醫院的情境佈置也大有來頭，跳脫客家花布、桐花等傳統，改以濱海客庄常見的黃槿花、魚米之鄉作為特色元素，暖色調象徵醫院關心病患的用心，並將民眾平均就診時間最多的復健科打造為客家意象場域，設置「堅持下去」等對話詞彙，給予病人沉浸式的客語體驗。

新屋分院長鄭明德指出，過去曾有不會說客語的醫護人員，和病人談了半天還是「雞同鴨講」，但在醫院的努力下，目前院方有高達8成的醫護及行政人員具有客語能力，且每週有22個客語親善門診供民眾挑選。

鄭明德也說，門診開診時，會播放由龍潭愛樂管絃樂團改編的「桃花開」及「客家情拉丁風」2首客家歌曲。洗腎室、候診區等電視牆，也會播放客語防疫影片、客語布袋戲、哆啦A夢等配音卡通，以多元作法營造客家文化環境。

(中時 )