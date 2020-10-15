龍潭40歲曾姓夫婦求子數年，試過不少偏方卻一無所獲，父母抱不到孫子，只好向民代求取「助孕神器」金鏟子，並將背面朝上放置床底，期望兒媳能夠「緊產子」，不久後果然順利懷上女嬰，孩子也在今年9月12日準時報到，為曾家增添喜氣。

助孕神器金鏟子取自諧音「緊產子」，民間相傳，只要將開工動土過的金鏟子取回，安置於床底下，想生兒子就正面朝上，想生女兒就反面朝上，端看夫妻如何選擇，若帶到廟宇給註生娘娘加持，還能增加祈福能量，招財招子又興旺運勢。

龍潭有對曾姓老夫婦，由於兒子結婚3年來，一直都沒傳出懷孕消息，求孫心切的他們，除帶兒媳看中醫調養身體外，還特地至新屋范姜觀音寺參拜，結果卻毫無動靜，2人抱著抱著姑且一試的心情，在姪子牽線下找上市議員林昭賢服務處，希望能提供1把動過土的金鏟子，提升助孕能量。

為了達成「另類選民服務」，林昭賢去年5月應邀參與國軍桃園總醫院IGRT開工動土典禮時，向院長林致穎提出索取「金鏟子」的要求，林不但一口答應，還在金鏟子上簽名給予祝福。曾家收到金鏟子後，也笑稱若神蹟真的發生，將邀請林昭賢前來喝滿月酒，分享喜氣。

果不其然，想生女兒的曾姓夫婦，將金鏟子背面朝上放置床底後不久，便順利懷上女嬰，孩子也在今年9月12日呱呱墜地，讓親戚們直呼「真的如有神助」，老夫妻也特地將彌月蛋糕分送給林昭賢與林致穎，感謝2位簽成，才讓他們見證民間傳說的力量。

(中時 )