2020年美國總統大選已進入決戰階段，有色人種選票已成為雙方積極搶攻的對象。「卡內基國際和平基金會」14日公布民調顯示，單就印度裔美國人來看，約72%的選民打算票投拜登，僅22%的印度裔選民願意票投川普。

儘管印度裔占全美人口僅1%多，占登記選民的比例又不到1%；但自2000年到2018年，印度裔人口成長達150%，成為美國第2大移民群體。此外，印度裔家庭教育程度與收入的提高，其成員往往成為各陣營的重要「金主」與潛在動員對象。甚至在部分搖擺州，印度裔的人數恐足以主導該州走向，這些都讓川普與拜登無不積極搶攻印度裔選票。

傳統認為，以川普與印度總理莫迪聯手抗陸、打擊伊斯蘭恐怖主義，相當符合印度裔的脾胃，加上拜登的對印政策仍不明顯，外界普遍認為印度裔會擁抱川普，拋棄民主黨。

2020年美國總統大選，印度裔選民心向誰家。

然而，根據9月針對936名印度裔進行的民調，結果卻顯是印度裔對拜登的青睞遠勝於現任總統川普。該項民調誤差約為正負3.2%。

該研究分析，儘管川普打出聯印抗陸，清楚定調美印未來走向；但兩國外交走向顯然不能打動選民。印度裔美國人最關心的議題仍是經濟(21%)，接下來才是醫療保健(20%)、種族議題(12%)與稅務問題(9%)。換言之，經濟與醫療保健仍舊是印度裔選民「心頭的那塊肉」。

其次，不論是在美國出生還是歸化的印度裔公民，都較偏愛民主黨。其中，土生土長的印度裔選民更傾向拜登。相較之下，歸化公民則對政治參與較為冷淡，不論是黨派認同或投票率都較低。

儘管賀錦麗(Kamala Harris)印度血統讓外界揣測可為拜登吸到選票；但考量到印度裔本來就是民主黨的票倉(約56%支持民主黨人，僅15%為共和黨鐵粉)，實際上效益恐相當有限。

民調顯示僅45%的印度裔選民會因此支持拜登，另有40%民眾表示沒有影響。不過，賀錦麗可望帶來相當程度的動員效果，約49%選民表示賀的加持讓拜登更具吸引力。

此外，共和黨本來就不討印度裔選民的歡心。除共和黨對少數族群不寬容的態度外，共和黨濃厚的基督教福音派色彩，也讓該黨在印度裔心中不夠討喜。雪上加霜的是，川普的排外與移民政策，讓印度裔的親友赴美更加困難，從而影響投票傾向。

最後，雖然拜登對美印走向不明；但印度裔公民認為民主黨較擅於管理美印關係，而吸引印度裔族群。

(中時新聞網)