全新 E-Class 家族共3款車型、10種規格，任車主自由表徵自我品味。（台灣賓士提供）

進口豪華車市熱戰，台灣賓士今日發表主力車款E-Class，打出車海戰術，一口氣發表轎車、旅行車、雙門轎跑車三種車型、共十種規格，以接近平盤開出的價位，加上大幅度的改款及配備升級，可望成為衝刺銷量的秘密武器，力拚第4季掛牌數一舉衝破萬台掛牌數，再創歷史新高，挑戰十連霸。

疫情意外點燃買氣，豪華車市感受最深，賓士在台9月掛牌數創新高，總掛牌數 3,573 台，超越品牌於 2019 年1 月所創下的最高單月掛牌數 3,140 輛，年增 75.1％，月增33.3％，穩坐豪華車的龍頭寶座，對第4季表現更是寄予厚望。

台灣賓士表示，中堅主力車款 - 豪華中大型房車 E-Class，銷售一直領先同級距競爭對手，小改款前的 E-Class 自2016年在台灣上市至今，創下近 15,000 台的銷售佳績，且庫存已全部售罄，展現出豪華轎車所向披靡的吸金力。

台灣賓士今日發表的全新 E-Class，不僅以單一車型搶攻市占，而是以新全家族的磅礡氣勢亮相，包括轎車、旅行車及轎跑車，更率先導入 EQ Boost 科技，48V 輕型複合動力系統，可額外增加 22 匹馬力，相當具有競爭優勢。

台灣賓士強調，全新 E-Class 提供令對手望其項背的安全性和豪華舒適，例如受市場歡迎的智慧駕駛輔助套件(23P)、停車輔助套件(含 360 度環景攝影)皆列為標配，E200 LUXURY 以上車型更標配柏林之音 Burmester® 環場音響系統，雖然是小改款，但升級幅度已逼近大改款，展現對坐穩龍頭寶座的決心。

(中時 )