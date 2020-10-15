為維持車流順暢，國道1號楊梅交流道9月設置北上專用道，但時常發生機車族因不熟路況頻頻誤闖的情況，地方也揚起增設機慢車專行道的呼聲。公路總局第一區養護工程處中壢工務段長顏建忠表示，由於路幅不夠，無法再加設專用道，但會移除部分交通桿，以免再發生民眾誤撞的情況。

楊梅交流道為桃園主要聯外道路，民眾行經楊梅往埔心方向時，轎車可從外側匝道直上國道1號南下匝道，北上路段卻因號誌影響，造成車輛回堵。高公總局經評估後，決定將中山北路往埔心方向繪設「北上匝道專用車道」，並設置交通桿分隔直行與北上匝道的車輛，解決塞車問題。

專用道試辦後，轎車駕駛與機車族的感受卻是兩樣情，前者大讚解決交通瓶頸，後者則抱怨路況不熟容易誤闖，若家中長輩不慎騎錯，恐因靈活閃躲轎車而釀禍。截至14日，已有數支分流車道的交通柱被撞斷，也讓不少民眾疾呼應設置機慢車專行道，保障機車族權益。

市議員涂權吉14日邀集交通局、高公局等相關單位前來會勘，研擬機車道可能性。顏建忠會後指出，中山北路路幅僅有11米，無法從原3線車道內，再加設機慢車專用道；他指出，雖然外側車道已作為北上專用道，但騎士仍能行駛於內側、中間車道，「空間是足夠的」。

顏建忠也說，該專用道目前施作200支交通桿為車道分流所用，由於大車小車時常因不熟路況誤撞，因此會將大部分交通桿移除，僅留約10支於號誌前方，未來專用道上僅會有「禁行機車」與「高速公路北上」標誌。

(中時 )