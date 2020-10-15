受到新冠肺炎疫情影響，正修科大百萬好書改採線上票選，校方新建人臉辨識系統、四庫全書啟用，校長龔瑞璋說，建置人臉辨識系統對防疫有幫助，四庫全書涵蓋天文歷史地理，堪稱曠世鉅作，在正修圖書館就可以看得到。

龔瑞璋表示，正修為推動閱讀、培養學生閱讀習慣，已連續8年舉辦「百萬好書票選」活動，深獲師生好評，今年受疫情關係，改以線上票選方式辦理圖書資訊處自行建置線上票選平台，由博客來提供10大類約3000本書單，智軒文化有限公司提供約450片多媒體影片，讓師生線上票選。

為提升入館方便性，正修科大圖資處更完成「人臉辨識系統」的建置，除有人臉辨識功能外還有量測體溫功能，對新冠肺炎防疫大大有助益，龔瑞璋當場測試感應，進出門閥順勢開啟。

而為提升人臉辨識系統的註冊率，正修科大鼓勵師生體驗人工智慧的便利，只要註冊就可以參加抽獎，大獎有 Apple AirPods Pro、Sony藍牙喇叭及7-11禮券等。

完成人臉辨識系統註冊的資管系二年級同學彭珮綺說，以後進出圖書館就更方便了，只要將臉靠近系統即可，且系統有量測體溫的功能，第一時間就能知道自己的體溫，覺得非常方便。

(中時 )