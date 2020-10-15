iPhone 12系列新機今年搭配MagSafe磁吸式周邊配件一同亮相，掀起話題。配件品牌 Moshi 則是早在兩年前即推出獨家「SnapTo 磁吸功能」設計，並將其與保護殼結合，推出系列周邊配件，讓即使未購買 iPhone 12 的 iPhone X 以後的果粉也能跟上今年的「磁吸」炫風。10月16日起開放全系列 iPhone 新機配件預購，讓果粉在喜迎新 iPhone 時即可第一時間為愛機提供完善防護。

Moshi 觀察發現，2019年熱銷的iPhone 保護殼款式為「Altra 腕帶保護殼」，其次為「Overture 磁吸式卡夾型皮套」，顯示出保護殼已跳脫傳統的保護及美觀需求，消費者更在意其附加功能，故今年 iPhone 新機保護殼除延續附加價值的設計理念外，更搭配在保護殼內置隱藏式鐵片的獨家「SnapTo 磁吸功能」設計，讓保護殼能「連換三用」秒變手機包，成為果粉生活中最佳的多工處理幫手。

Overture 磁吸可拆式卡夾型皮套，搭配獨家 SnapTo 磁吸功能，能秒變皮夾，滿足行動支付需求，單用又是細緻手感的環保皮革保護殼。（Moshi提供／黃慧雯台北傳真）

今年新機包裝內容物以 USB-C to Lightning 充電線取代充電器，但多數果粉擁有的為傳統 USB-A 豆腐頭，因應消費者的需求， Moshi 即將於10月底推出「Qubit 迷你 USB-C 充電器 (PD 快充 18W)」，不同於市面上主打體積小的充電器容易有高溫過熱的疑慮，進而影響使用安全，Moshi 「Qubit 迷你 USB-C 充電器」不僅小巧如 AirPods 充電盒，更通過多項安規認證，讓果粉使用時安心有保障。

Qubit 迷你 USB-C 充電器 (PD 快充 18W)，可折疊式插頭設計，小巧如 AirPods 充電盒，讓果粉能隨時快速電力滿載。（Moshi提供／黃慧雯台北傳真）

為滿足果粉需求，Moshi持續改善旗下保護周邊，帶來更好的體驗。Altra 腕帶保護殼今年扣環特別改良，全新360度可拆式旋轉掛環快扣設計，讓果粉能任意拆卸，並能自由搭配腕帶、可調式掛繩或自有掛繩；Overture 磁吸可拆式卡夾型皮套結合磁吸可拆式卡夾型皮套，能秒變皮夾；iGlaze 晶緻曜澤保護殼則採用珍珠光澤搭配菱形格紋邊框的美學，呼應 Apple 一貫美學。

Moshi 獨家「SnapTo 磁吸功能」設計，並將其與保護殼結合，讓 iPhone X 以後的果粉也能跟上這波「磁吸」風潮，並提供多樣化配件，包含SnapTo 磁吸無線充電座、SnapTo 磁吸無線充電手機車用支架（萬用型）。今年新推出SnapTo Crossbody Wallet 磁吸式斜背三用手機包，滿足現今消費者想要隨時攜帶手機及隨身小物的需求，並兼容於三款 SnapTo 磁吸系列保護殼。

SnapTo Crossbody Wallet 磁吸式斜背三用手機包，讓保護殼能「連換三用」，變身隨身斜背小方包，滿足隨身攜帶手機及小物的需求。（Moshi提供／黃慧雯台北傳真）

Moshi 全台十三間實體直營店在10月16日開始預購 iPhone 12系列保護殼、螢幕保護貼、充電器及獨家「SnapTo 磁吸」全系列配件，提供果粉最完售的體驗及服務，並享有10年「全球保固」，及預購現折200元的早鳥優惠。

(科技)