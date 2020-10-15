2020高雄電影節將於16日登場，適逢影展二十周年紀念，24日舉辦的頒獎典禮將由姚淳耀搭檔孫可芳擔任典禮主持，並邀請與雄影淵源深厚的鄭文堂導演、宋欣穎導演、陸弈靜、鍾瑶等人「回娘家」出席頒獎，鼓勵優秀短片創作者。

姚淳耀表示，上次來雄影已經是5年前參與高雄拍短片《下錨》的時候，這次除了能帶著新作品《親愛的房客》回到高雄，還可以擔任典禮主持，雖然心情非常忐忑，但能夠藉由短片接觸到各式各樣天馬行空的故事和角色，是很開心的事情。

和姚淳耀搭檔的孫可芳與高雄電影節頗有淵源，她過去曾與徐漢強導演合作高雄原創VR作品《全能元神宮改造王》，這次由演員轉變為主持人，她坦言雖然心情超緊張，但因為搭檔姚淳耀曾拿過金鐘獎最佳主持人，兩人也曾經合作過電視劇《奇蹟的女兒》，相信在默契磨合上會相當順利，台南長大的孫可芳更形容高雄是她在南部的第二個家。

而鍾瑶演出的台法合製長片《我想要你記得＿》曾在高雄電影節首映，近期剛完成的新片《狂歡時刻》也在高雄取景，本次特別受邀為頒獎人的她說：「很榮幸這次可以為這麼重要的競賽擔任頒獎人，還可以趁這個機會碰到之前一起拍片的好友，就像是在高雄參加同學會！」她說想趁著這次來到高雄想重溫當時的拍攝場景，也邀請當地朋友也多推薦她私房景點。

(中時 )