副市長黃國榮指出，盧市長重視財政預算紀律，務實嚴謹財政政策下努力2年，財政已獲改善、兼顧社福與建設。（陳世宗攝）

台中市持敬老愛心卡搭計程車折扣額度，明年起由現行50點提高到折扣跳表基本費85元。副市長黃國榮指出，林前市長推動社會福利一年增加200多億負債，4年共增800多億元；盧市長重視財政預算紀律，務實嚴謹財政政策下努力2年，財政已獲改善兼顧社福與建設。

民進黨市議員張家銨、蔡耀頡15日質詢指出，台中市敬老愛心卡在前市長林佳龍執政下擴增多元用途，包括能全額扣抵計程車費等；現任市長盧秀燕上任後，狂砍扣抵額度到每趟只補助50元，不少老人家抱怨市府「太摳門」。

蔡耀頡詢問市府官員有誰搭公車？應該是官員少搭公車，以致不知搭公車費時長；從太平搭公車到台中榮總就醫至少要花3小時，自行開車又要花時間找停車位，若要搭計程車就醫每趙要4、500元。和平山區民眾就醫更不方便，市府不能苦民所苦，讓敬老愛心卡跟廢卡一樣。

張家銨表示，她多次反映敬老愛心卡「以次計價」，未能符合長者使用的真正需求，偏鄉地區長者有就醫需求，單趟平均需150元以上；導致長者降低使用意願，造成長者交通不便。市府應正視長者權益，應儘速取消趟次限定。

社會局長彭懷真指出，目前市府已編列預算送市議會大會通過後，未來敬老愛心卡搭計程車能提高折扣85元基本費。

黃國榮說，大家都希望社會福利愈多愈好，但市政建設要兼顧各面向，以前市府讓敬老愛心卡全面折扣搭計程車費等，一年市府就要花掉70億，改成折扣50元後，一年預算6億；明年放寬到85元，一年約變7億多，差距很大。

黃國榮強調，70幾億將排擠到其他的市政建設，市府希望在財政健全後再慢慢增加計程車折抵；明年起從50元調整到85元，兼顧老人使用計程車需求，經費也能用在其他建設才是負責任的做法。

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(中時 )