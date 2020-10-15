中天聽證案2委員免迴避！ NCC維護自家人球員兼裁判？《大新聞大爆卦》完整版(上) 2020.10.15

中天新聞台執照12月到期，面臨換照，恐被關台之說傳聞不斷，引發關注。對此，台北市議員王鴻薇在政論節目中說，「擔心有一就有二，造成寒蟬校應，是不是未來所有電視、電子新聞或者是新媒體頻道，都只能有一種聲音？」

王鴻薇在《大新聞大爆卦》中談到，世界各國的媒體是第四權，所以很多政治人物非常討厭媒體，可是有哪一個元首最後關掉媒體？她舉例，「現在美國大選，川普討厭CNN，但他有關掉嗎?習近平沒有關蘋果日報，陳水扁自己也說我任內沒有關掉T台，所以今天民進黨執政要創下紀錄嗎？」

王鴻薇指出，事實上新聞媒體很競爭，除NCC和相關法令限制管制，媒體也要接受市場檢驗，「為何在這次民調會認為關掉中天，對台灣言論有負面影響，因為這代表已經不是百分之百的言論自由了，且擔心有一就有二，造成寒蟬效應。」

王鴻薇直言，「那麼是不是未來所有電視、電子新聞、新媒體頻道都只能有一種聲音？不按照當權者聲音發聲，隨時隨地可能被關掉，而這關掉不是中天新聞而已，而是關掉台灣新聞自由、言論自由、人權法治和自由環境。」

(中時新聞網)