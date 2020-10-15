茂林生態公園區域清晨已可見到紫斑蝶群聚的壯麗景觀，茂林國家風景區管理處因應嬌客到來，將於10月17日舉辦茂林雙年賞蝶季開幕活動，將邀請在台灣生活的外籍網紅，以雙語影片方式分享茂林的生態之美。

每年10月至隔年2月的雙年賞蝶季活動是東高雄地區冬季盛事，今年度開幕演出由多納國小歌謠隊美聲開唱，及高雄鼓道場磅礡揭開系列活動序幕。

茂管處表示，當天賞蝶之餘亦可參加闖關健走，以智慧型手機Line功能執行，闖關成功者贈送限量紀念品，共200份送完為止。

現場還有部落風味市集，提供限量原味部落野餐組。開幕當天，茂管處特別邀請在台灣生活的外籍網紅，以雙語影片方式分享在茂林的生態、文化、美食、景點等趣味資訊。

當天也有金多多Dada Kim(韓籍)、蛤小百合（日籍）與越南夯台灣(越南籍)等外籍友人至現場攝影取材，與國際分享茂林之美。

茂管處因應冬季國旅需求，在今年度賞蝶季以茂林魯凱族原住民部落特色遊程主題，推出茂林、萬山及多納部落體驗，與在地夥伴分享傳統生活美食，也提供限量的文創DIY體驗，讓賞蝶民眾到茂林吃美食、享美景，也深度了解部落文化。

(中時 )