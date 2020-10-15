外籍教師與店家模擬演示用外語服務外國旅客。（廖素慧攝）

嘉義市工策會免費協助製作店家雙語菜單、英文版品牌介紹。（廖素慧攝）

嘉義市打國際盃，推動城市品牌國際化，精選21家示範店家，由外籍教師培訓店家人員的外語能力，提供中英文雙語服務，市府工商策進會也免費為店家製作菜單、品牌介紹的雙語翻譯，外國旅客來嘉吃喝玩樂暢行無阻。

嘉義市政府工策會推動「109年城市品牌國際化：嘉個好友」計畫，輔導中正路（二通）街廓的21間店，自8月起進行18小時的雙語互動課程，15日由市長黃敏惠頒發「嘉義市雙語服務認證標章」給店家。

黃敏惠表示，越國際，越在地，嘉義人熱情，很樂於交朋友，市府在疫情期間透過此計畫培訓店家的軟實力，以後更能快速拓展外國觀光市場，嘉義市電動公車很好搭、很療癒，這是好朋友的晚輩搭車後的美好經驗，嘉義市全方位發展觀光，要有做到「含六都，最好玩的城市就是嘉義市」的決心。

工商策進會總幹事陳香縈說，她親自規畫雙語服務課程，與外籍教師搭配，學員從青年到中高齡都有，英語能力不一，但經過18小時培訓課後，配合中英文雙語菜單、店家故事說明，加上基本溝通都行，明年將擴大輔導50家店。

陳香縈說，店家有吃喝玩樂，熟食、甜點、中藥行、老字號磅秤店，工策會免費協助製作店家雙語菜單、英文版品牌介紹、計畫美食地圖，作為店家的雙語交流工具，更將結合「愛遊嘉義」智慧旅遊平台，透過Kiosk互動機台，提供遊客中英文旅遊服務。

(中時 )