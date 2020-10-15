吳慷仁獲邀擔任知名眼鏡品牌年度代言人，在全新廣告中與知名Youtuber團體「這群人」的石頭、木星合作，15日公布幕後花絮，吳慷仁直言一直都有看「這群人」的影片，喜歡之餘還抱怨一下，稱有的影片太拖了，但得知「這群人」拍攝時多是即興台詞，他又忍不住笑說：「太強了，下次要去你們的影片客串。」

吳慷仁回顧自己的演員之路，一路從群眾演員演到男主角，最後成為代言人，藉由廣告專業詮釋了自身心路歷程，他表示：「過去一直給自己不同的挑戰，也盡量不會演重複的角色類型，自己是從來不會對現況感到滿意的人，往目標前進時，一路上多少會碰到挫折，但只要秉持著講究細節、成就專業的理念，用心注意到角色的每個細節，就一定能成就好作品。」

吳慷仁也聊到自己的配鏡經驗，因為身為演員，常需要專注於研讀劇本及長期面對鏡頭，因此對於日常所配戴的眼鏡品質要求非常高，況且眼睛疲勞的時候，會很難專注在工作上。

(中時 )