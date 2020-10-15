侯友宜體驗由安康高中設計的「AI機器人」，可利用攝影鏡頭拍攝挑戰者打出的飛盤球，再經由程式運算球的行進路徑後，由機器人做出防守或反擊的動作。（許哲瑗攝）

現場還設計以小漾為主題的IG動態貼圖及AR，讓現場民眾可以體驗新興科技。（許哲瑗攝）

新北創客季開跑，今年首度與故宮博物院合作，10月起推出5大系列活動，有以清明上河圖為發想的創意市集，也有家庭創客日等親子活動，讓民眾體驗新北創客的多元成果；市長侯友宜15日出席開幕典禮表示，新北學生創意無限，其中以清明上河圖為主軸，設計的「新北版上河圖創客市集」，非常有意思。

今開幕會邀集侯友宜、國立故宮博物院副院長黃永泰，共同啟動清水高中製作的「小漾時光機」，體驗AI機器人、小漾IG動態貼圖等學生作品，宣示創客季開跑。

侯友宜說，新北創客季整合教育局、文化局、勞工局等跨局處資源，更與故宮博物院合作，結合各校巧思推出作品，像是「新北版上河圖創客市集」，描述新北市食衣住行的演變，很有意義。

教育局介紹，首先「小漾時光機主題展」15日在市府開展，展期11天，以「時光穿越」為概念，展出40校創客作品；像是安康高中設計的AI機器人，利用攝影鏡頭拍攝挑戰者打出的飛盤球，由程式運算球的路徑後，機器人即可做出防守或反擊的動作。

教育局指出，今年首創「家庭創客日」活動，以萬聖節、聖誕節為主題，由新北28所學校設計75場次親子創客體驗課程，預計開放800組親子參加；10月到12月則啟動「故宮X小漾MAKER號」，將故宮文物及創客資源載運至偏遠15校學校。

此外，11月6日、7日於故宮博物院廣場舉辦「新北上河圖創客市集」，以清明上河圖為發想，分為食衣住行育樂6大主題區，還有遊行、闖關、搬運競賽等活動；系列活動資訊可上「新北創客漾」粉絲專頁查詢。

(中時 )