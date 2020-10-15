10月15日是國際農村婦女日，象徵農耕不再是男性的專利；新北市坪林區56歲女農李璧筠，與丈夫共同經營百年歷史的鬍鬚茶園，近日在農業局輔導下，重新設計LOGO與品牌包裝，以鮮明的橘紅色搭配翡翠水庫的湖水綠，不僅為老茶莊注入新活力，也讓家中子女對自家品牌更有認同感。

鬍鬚茶園位於坪林北宜公路34公里處，以產製文山包種茶聞名，從清末民初在文山坪林地區開始種茶，至今已有百年歷史，是坪林在地的代表品牌，也是許多「茶饕客」的口袋名單。

李璧筠表示，「鬍鬚茶園」正面臨傳承與世代銜接的問題，為了讓鬍鬚茶園永續經營，重建品牌形象，這次透過「新北青農力計畫」，設計品牌LOGO與產品包裝，盼結合自然茶山給予人們溫暖意象，傳達茶園主人熱情、奉獻鄉里的精神。

「融入鮮明色調，吸引年輕族群目光！」李璧筠介紹，產品包裝以4兩及半斤小包裝呈現，設計理念以坪林茶山、溪流與茶園做呼應，以暖色橘紅與翡翠水庫湖水綠的鮮明色調，盼吸引新世代的消費族群。

李璧筠也說，隨著家中父母年歲增加，希望下一代子女能回家傳承，很感謝農業局計畫協助，提升鬍鬚茶園的形象與質感，讓家中子女能對自家品牌更有認同感，將茶園傳承下去。

農業局長李玟表示，隨著時代演進，從事農耕不再是男性專利，農業局提供「新北青農力計畫」，讓女青農善用女性特質，發展更具創造力的農業。

(中時 )