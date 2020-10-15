西田社布袋戲基金會將社藏捐贈給交通大學，讓學術單位用專業的方式典藏、展覽、研究與推廣。（邱立雅攝）

西田社布袋戲基金會捐贈儀式上，交通大學布袋戲社成員擔任說書的主持人角色。（邱立雅攝）

台灣布袋戲史第一女主演江賜美藝師在西田社布袋戲藏捐贈儀式上演出，表演震撼全場。（邱立雅攝）

西田社布袋戲社1985年成立後，致力於保存、推廣布袋戲，更留下不少珍貴的實體、影像等等紀錄，2019年西田社布袋戲基金會董事長陳榮祥與交通大學聯繫，雙方談定合作計畫，將珍貴的戲偶、戲服、道具及大量影音資料交由交大保存，交大未來3年每年將投入至少500萬元建構布袋戲保存工作。

由陳金次、李鴻禧、楊維哲3位台大教授為首在1985年發起成立西田社，是台灣第一個關懷布袋戲的民間團體，30多年來西田社致力於保存、推廣布袋戲不遺餘力，而對傳統文化的尊重與愛護，也為本土布袋戲留下珍貴的歷史紀錄。

西田社布袋戲基金會董事長陳榮祥同時也是交大校友，他表示，西田社早在2000年就與交大結緣，當時交大已協助西田社做了部分的數位典藏。幾年前，他認為西田社的階段性任務已完成，思考如何將西田社繼續耕耘，於是找上做數位化最好的交通大學，雙方一拍即合，讓他相當興奮。

交通大學於2019年8月陸續接收西田社捐贈的布袋戲珍貴戲偶、戲服、道具、影音資料包括錄影帶、錄音帶、DVD等共2000餘件，另有戲台與特殊文物資料數百件，接下布袋戲文化藝術保存工作的接力棒，未來將發揮研究型大學所長，用最專業的方式進行典藏、展覽、研究與推廣等工作。

「天上掉下來的禮物。」交大代理校長陳信宏表示，西田社去年開始捐贈文物，當時也規畫將圖書館開箱整理，以利未來長期的展示保存並加以編碼，人社院應藝所的師生整理相關資料建立網頁，在學校經費允許下，希望布袋戲這傳統的學問有科技人才進來。預計未來3年每年至少提供500萬經費，建立出基本架構。

交大15日舉辦「記憶˙技藝˙再現」西田社布袋戲社藏文物捐贈記者會，會中更邀請台灣布袋戲史第一女主演江賜美藝師帶領真快樂掌中劇團演出《西遊記˙火雲洞》，演出精采震撼，讓現場觀眾掌聲不絕。

(中時 )