竹科管理局、苗栗縣政府15日舉辦銅鑼科學園區招商說明會，銅鑼科學園區是擁有全最外商比例最高的科學園區，外商比例超過三成，這次招商說明會也吸引了包括多家長期深耕台灣、累積厚實研發能量且日益發展茁壯的本土企業等70家潛在投資企業出席。

廠商對於銅鑼科學園區進駐申請流程、廠房租用、投資環境與相關政策等探詢熱烈。

竹科管理局副局長許增如表示，銅鑼科學園區科位居半導體12吋晶圓廠重要聚落竹科與中科之間，又配合中部地區精密機械能量以及全球發展電動車趨勢，自開發以來，持續推動建構為支援半導體產業關鍵園區，以及智慧機械與車用電子等產業聚落。

許增如表示，在竹科管理局積極招商引資下，銅科目前已有16家產業與1家研究機構進駐，其中外商比例約佔31.25％，為全台外商比例最高的科學園區，顯示其投資環境之優越，投資金額累計達114.79億元，目前就業人數為2,310人。去年銅科營業額為92.56億元，逐年穩健攀升，今年前八月營業額已達70.27億元，較去年同期增加18.24％，未來成長可期。

(工商 )