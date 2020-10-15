陳昇今（15日）宣布將於12月31日、明年元旦舉辦「起風了 Breezin」跨年演唱會，是他第27年跨年演唱會，他也推出全新專輯《末日遺緒》。有感於2020年是衰尾年，讓他有厭世感，他語出驚人：「我覺得50歲以上的人都去死了算了！對年輕人來說可能會輕鬆些。」他也開玩笑說，以前人50歲已功德圓滿，現在光一個A片都有那麼多角色，湊半輩子都湊不齊。

61歲的陳昇受疫情影響，上半年充滿漠視感，他每周二把腳踏車載到定點，和朋友從中午騎到晚上，「騎到內灣時，我們就喊箱根、箱根；騎到花蓮就喊函館，我們都在偽出國。」他感慨之前歷經SARS，都沒有如此惆帳，現在卻擔心來日無多，他重拾小時候想當畫家的志願，在3、4月去拾元商店買了顏料、4根畫筆，開始畫海鷗，「其實我畫的是時間，之前我做音樂是處理時間的藝術，現在我把時間凝固在畫布上」，預計11月開畫展。

陳昇認為知道自己在做什麼最重要，不要做藝人做到大頭症，現在政治人物都藝人化了，反而有些藝人不知道自己的定位，談到新專輯，他謙稱「不是多高明的事，像伍佰、杰倫、阿妹是真正流行的主流，我是欠自己的，不是正當主流音樂的派別。」其實他今年入圍金曲獎作詞人，才華早受肯定，他淡然說：「我沒去是因為坐不住，我身體流著土台客的血液。」

他新專輯封面是裸照，被問到拍攝時保護措施？他坦言：「沒有那麼大吧！在海邊有什麼好興奮的因素嗎？」至於目前身體健康狀況如何，他則自嘲：「我有老人臭！」陳昇「起風了 Breezin」2021跨年演唱會，將於10/18(日)早上10點於年代售票系統開賣。陳昇《末日遺緒》於10/16數位上架，10/30實體發行。

陳昇今宣布即將舉辦「起風了」跨年演唱會並推出新專輯《末日遺緒》。（宜辰整合行銷提供）

陳昇今舉辦「起風了」跨年演唱會記者會，許願2021年能平安順風高飛。（宜辰整合行銷提供）

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