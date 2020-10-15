2020勞動金像獎影片徵選競賽15日下午於光點華山電影館辦理頒獎典禮，3位評審沈可尚、郭力昕、盧悅珠以及代言人鄭文碩、臺北市政府勞動局徐玉雪副局長擔任頒獎人，由曾文珍執導的《逃跑的人》獲不分類首獎，奪得獎金35萬元，她說：「得獎很重要，因為這代表了影片可以更多機會被看到，得到獎金還可以繼續拍，台灣有71萬的東南亞移工，拍攝這樣的題材不是控訴，是為了讓這個議題能夠有機會跟更多人溝通，謝謝勞動金像獎給我這個獎。」

長片組第1名則由曾上祐執導的《老爹》獲得，本片記錄曾茂興從帶領1988年桃園客運春節大罷工開始的一連串工運之路，嗣後更成為解嚴後工運上第1位入獄者，從與家人、當時的戰友、勞運工作者的言談中，一窺工運領袖背後不為人知的故事，他是如何能無所顧忌的為勞工衝鋒陷陣，曾上祐說：「本以為自己來拿個第3名就很不錯了，一直沒叫到自己名字後越來越緊張，沒想到拿了第1名，真的非常謝謝評審。」

第2名為林上筠、柯勝雄執導《派遣工的正義—我不是你的免洗筷》曾榮獲卓越新聞獎，描述一群原住民電視台主播及記者，竟是沒有勞健保、永遠不能請病產婚喪假的派遣承攬勞工；第3名是賴韋勳執導的《30歲的高中同學》，敘述懷抱著滿腔熱血投入木工的北漂青年，由工作中成長為專業師傅，但面臨即將到來的30歲，來自家庭、生活、感情的徬徨浪潮，讓他焦慮不安。

短片組第1名是吳郁芬執導的《入世》，描述外籍移工與被照顧者間深刻的情感，也呈現臺灣社會難以忽視的人口老化及長期照顧需求，外籍移工逐漸取代子女在被照顧者心中的地位，陪伴被照顧者迎接人生謝幕。

第2名為吳冠穎執導的《鄉外之地》，採訪3位身處在不同艘漁船，都只有22歲的年輕船員，透過敘述及與夥伴的互動，刻畫這些異鄉人背後的故事；由陳愛蓉執導《不當蠟燭 不做天使》獲得第3名，描述一群熱血白衣天使是如何透過工會的力量，挑戰不合理的勞動條件，嘗試改善工作環境，創造共好的醫療體系。

(中時 )