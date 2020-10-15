隨著殯葬文化改變！往生者入土為安漸漸已成為過去，大多數民眾會選擇納骨塔等方式安葬；台中市龍井區缺少納骨塔，導致大肚、龍井地區民眾僅能共用大肚山納骨塔。市議員張家銨15日為民請命，要求市府應儘速增建新納骨塔，讓往生者或被遷葬者能就近在選擇塔位安息。

台中市議會15日進行民政業務質詢，張家銨表示，近年來國人對於殯葬觀念大改變，國人火葬觀念普及，全國火化使用率已達98％。大多數人都以納骨塔方式安葬，但大肚、龍井地區居民，多年來卻僅能共用大肚山納骨塔，且納骨塔塔位一位難求，若有親屬往生很難尋得適當塔位，造成當地民眾困擾不已。

張家銨說，雖然大肚區山下公墓第1、2、3、5、7公墓以及大肚山公墓，龍井區山下公墓分別為第1、2、3、4、5、6、9公墓，共14座公墓。但已禁葬公墓共6座，分別為龍井區第9公墓，於78年間起禁葬，第2、3、4、6公墓，皆為106年4月1日起禁葬；大肚區則是第4公墓，於68年間起禁葬，未來將會越來越多公墓禁葬。

為解決海線地區納骨塔不足等問題，張家銨要求，市府應儘速在龍井地區增建新納骨塔，解決當地居民先人塔位需求，讓往生者或被遷葬者能就近在選擇塔位安息。此外，也提醒，除規劃新建納骨塔之外，也須針對年代久遠、陳設老舊的大肚山納骨塔修繕維護，保障前來祭祀民眾生命安全。

(中時 )