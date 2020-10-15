40多歲王先生為中風高風險患者，服用抗凝血藥物的情形下仍會再度發生缺血性中風，甚至兩年內二次中風，前往台大醫院新竹分院心臟血管科就診後，接受經皮左心耳封堵術和開放性卵圓孔封堵術，以封堵血塊產生，作為預防再度中風的治療，最終達到雙重保護的成效。

王先生兩年前因突發性手腳無力就醫，經診斷後為缺血性中風，此服用抗凝血藥物預防再度中風，治療後復原良好。然而於今年初，王先生又出現步態不穩和頭暈等症狀，至台大醫院新竹分院心臟血管科就診，經診斷後為二度中風。

治療期間，醫生發現王先生左心耳有血塊產生，且本身有先天性的開放性卵圓孔，確認王先生為中風的高風險患者，即使在服用抗凝血藥物的情形下仍會再度發生缺血性中風，經心臟血管科、神經部和小兒心臟科等跨團隊討論，並經病人及家屬同意下，採以經皮左心耳封堵術和開放性卵圓孔封堵術。

心臟血管科兼任主治醫師林廷澤說明，王先生首次中風就是心房顫動所引起，心房顫動導致中風的機率可達常人的5倍，預防中風是心房顫動患者最重要的治療項目之一，因此透過跨體系、跨團隊合作，採以左心耳封堵術來達到雙重保護的效果。

林廷澤解釋，左心耳封堵術意指，心房顫動產生的心內血塊約有90％會藏匿於大小如一隻手指的左心耳位置，利用經皮左心耳封堵手術把血塊封阻在此處，便能大大降低因其所引起的中風。

此外，王先生同時有先天性開放性卵圓孔，這是一種常見的先天性異常，小兒心臟科醫師傅俊閔指出，研究顯示關閉開放性卵圓孔能降低再度中風的風險，因此便在左心耳封堵術後，進行經導管的開放性卵圓孔封堵術。

(中時 )