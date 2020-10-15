圖二：SAGOSKATT系列玩具中的地球先生，是根據台灣小朋友的圖稿製作的填充玩具。（IKEA提供）

圖三：IKEA於10月1日正式推出植物素肉丸，使用豌豆蛋白、馬鈴薯、洋蔥、燕麥、蘋果等豐富的蔬果元素製成。（IKEA提供）

IKEA近年將永續生活的概念融入企業目標中，例如：減少畜牧業生產時的碳排放，於10月初推出素肉丸，而今（15）日IKEA也對外宣布全球首座康放式商用家具租賃空間在台北101，針對台北101 35樓打造一處供員工休憩的空間，除了既有的硬體設備，其餘家飾、家具皆從IKEA租來的，開啟在台租賃家具的第一個服務，希望透過租賃模式，企業只需支付租金，便能使用商品且每季更新，而IKEA負責修繕、回收，延長家具壽命、減少原物料消耗，落實循環經濟。

另外，近年IKEA逐步使用再生物質，選用永續來源物料、在製作過程中使用再生能源，盼能透過此舉減少商品生產、使用過程溫室氣體的排放，例如：，2021年10月開始，IKEA門市將全面停售非充電式的鹼性電池，IKEA在2018年共售出3億顆鹼性電池，如果全部換上門市正出售的「LADDA」充電電池，預計將減少5,000公噸的垃圾。

而人文關懷、永續飲食也在IKEA永續生活案的重點項目，在公益關懷上，IKEA在「夢想繪成真」比賽中，從全球兒童投稿的7100件圖稿中精選出6件，作為2020 SAGOSKATT系列玩具，其中「地球先生」便是來自台灣的創作，該系列銷售所得將全數捐贈給世界展望會IKEA點亮偏鄉希望方案，並於11月1日上市。

在永續飲食部份，除了提供更多元蔬食餐飲降低碳排放外，IKEA台灣台灣計畫在2021 年底前將餐廳使用的雞蛋全面提升為非籠飼鷄蛋，實行與環境共好的價值。

(中時 )