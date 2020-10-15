惡意逼車事件頻傳，交通部長林佳龍昨日在立法院表態，將研議修法提高罰則，今日晚間也在臉書表示，已經指示交通部同仁，在一個月內研議修法以提高罰則，並將跨部會協商，讓行政罰、刑罰雙管齊下。

日前在屏東發生小貨車惡意逼車的事件，引起國人的重視，但這不是個案。據統計，2017年至2019年間，逼車違規案件就有1147件、擋車則有1450件，但我們相信真正在道路上發生的數量，恐怕更不只這些。惡意逼車，不僅容易釀成事故，甚至還可能產生連鎖反應，傷及更多無辜的民眾。

雖然目前交通部主管的「道路交通管理處罰條例」規定，逼車可處6000元以上，2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，吊扣該汽車牌照三個月，若因而肇事，更將吊銷其駕照，惟顯然嚇阻效果有限。

林佳龍表示，已指示交通部同仁，應在一個月內開會研議，提案修法加重惡意逼車的罰則；除了加重行政罰之外，也會跨部會研商，以強化逼車行為，所應付出的刑事責任，讓行政罰、刑罰可以雙管齊下；但徒法不足以自行，再嚴格的律法，仍須有尊重法治的駕駛，因此交通部也會強化宣導、結合教育部進入校園宣導正確觀念，讓生命教育從小扎根。

(中時 )