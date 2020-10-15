台北一名父親明知女兒因病身體虛弱，有隨時猝死可能，竟趁女兒睡覺時性侵得程，遭依強制性交罪起訴。因女兒身上、下體都採集到父親的DNA，台北地院認定父親犯行，重判5年6月徒刑，可上訴。

判決指出，女兒2018年5月初因心臟病住院，6月出院後，暫住在父親承租的台北套房。父親明知女兒因病身體虛弱，竟趁女兒睡覺時，強脫女兒衣物性侵得逞。

女兒供稱，她發現父親在脫她衣服，嚇得問「為什麼要這樣？」，父親竟回稱「到閻羅王那裡再說」，她不知該怎麼辦，又無力抵抗，被父親以男上女下姿勢性侵得逞，父親還射精在她的胸、腹部。

父親否認犯行，辯稱當天在租屋處只有跟另名陳姓女子發生性行為。辯護律師則說，父親當時因毒品案在地檢署開庭，回到家時女兒已離開，不可能犯案。

不過，女兒驗傷時，下體採集到的DNA型別與父親相符，且女兒住院時的病歷記載「有隨時猝死可能」、「四肢肌耐力不佳」、「經診斷為心臟衰竭」，案發當天卻冒著生命危險，突然不告離去父親住處，顯然遭遇重大事件。

由於父親租屋處距離地檢署不遠，合議庭認為父親性侵女兒後再去開庭，時間綽綽有餘，因此不採信父親辯詞，將他判刑。

★《中時新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

(中時 )