台中市議員陳世凱15日，於台中市議會民政經濟委員會針對公墓公園化提出質詢。陳世凱指出，自擔任議員以來，多次爭取公墓公園化，終於在今年八月烏日第四公墓動土開工，將改建成「東園稻田森林公園」，又因烏日溪南地區都無公園，民眾缺少休憩空間，陳世凱再向市府爭取將烏日第三公墓轉型公園化。

陳世凱指出，因該公墓旁大榕樹下經常聚集乘涼、聊天的老人家，希望市府趕快促成遷葬綠美化，讓居民有一個運動休閒場所。龍井第六公墓更可快速進行，雖然106年才禁葬，但101年入葬最後一門，依民間習俗，最快可於7年後進行遷葬。

陳世凱說，且第六公墓不必徵地，佔地1200多坪，只要相關單位盡快辦理查估作業並進行遷葬公告等相關的規劃，該用地很快就能闢建為公園，配合環保自然葬政策推廣，讓土地資源永續利用。

陳世凱表示，盧市長大喊公托倍增，但是在烏大龍地區卻什麼都看不見，東園國小附設幼兒園也是爭取許久才建置；烏大龍地區每年有近6000位0-2歲的孩童，卻沒有一間公設民營的托嬰中心，如何減輕父母負擔？如何鼓勵年輕人生育？市府應儘速辦理、設立偏鄉地區托育服務資源，以鼓勵年青人生育減輕撫養孩子經濟壓力。

(中時 )