雖已入秋，天氣仍居高不下，每個人都擔心自己身上發出異味，除了尷尬之外，也令人有種不衛生的感覺；尤其男性朋友若是因為包皮過長或是有包莖問題，皮脂腺的分泌物若沒有清洗乾淨，就很容易散發出濃濃的異味。

博恩泌尿診所院長許世昌表示，包皮的皮脂腺會分泌出1種帶有臭味的白色分泌物，不容易排去，長期累積下來就會成爲包皮垢，男性若是包皮過長或是有包莖的狀況，就很有可能因為不容易清潔乾淨而產生臭味；加上尿液殘留在包皮上面，也容易孳生細菌，就會造成陰莖頭和包皮發炎或產生瘙癢感。此外，包莖還可能因為包皮口過窄，在勃起的時候，龜頭無法露出來，或露出來後有些緊緊的，除了感覺不舒服之外，也會影響性功能。

至於哪狀況會需要割包皮呢？許世昌說明，若有以下幾種狀況，都會建議割掉包皮，包括勃起時龜頭露不出來、包皮開口過度狹窄、包皮有裂傷、勃起的時候感覺疼痛，或是當勃起時包皮有束縛感、包皮有被勒住的感覺，還有男性最敏感的包皮繫帶太緊，甚至是罹患了慢性龜頭包皮炎、糖尿病包皮炎，或是因包皮的關係影響到性行為等等，都建議透過割包皮手術來解決這些問題。

院長指出，傳統的割包皮手術在打了麻藥後，其實不會非常疼痛，傷口在1周後也差不多會癒合，但透過人工切割靠的是執刀醫師的經驗，最擔心的是把包皮割得太短，就有可能會導致日後勃起時產生疼痛，傷口不但會流血、發炎，還可能造成血腫。

許世昌接著分析，第2代1次性包皮環切器是屬於新式的割包皮手術，切割與縫合同步1次完成，手術時間僅需短短的5分鐘；比起傳統割包皮手術，傷口會更加整齊美觀，也因為出血量少，術後的疼痛度更低、復原時間較快速。另外，也較傳統手術不會有血腫、水腫狀況和衍生其他的併發症，固定傷口的釘子不需要拆卸，2至3周後會自動脫落。

術後保養也很簡單，許世昌建議，手術後盡量穿著寬鬆的衣物，才不會壓迫到傷口，3至5天內，要切記傷口不要碰到水，以免感染發炎，1至2周內也最好避免做劇烈的運動，才能讓傷口癒合得更快，另外，建議1個月內不要從事性行為，至於其他日常生活就沒有什麼影響了。

(中時新聞網)