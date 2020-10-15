艾多阿爾多里奧本身也是電影導演。（海鵬提供）

以《完美陌生人》大紅國際的「義大利最性感男神」艾多阿爾多里奧（Edoardo Leo），最近在賣座電影《幸運女神》飾演1位水電工男同志，性感模樣撩人遐想，男女觀眾通殺，一舉創出3億台幣票房佳績，稱霸義大利電影上半年票房冠軍。

有趣的是，本身也是電影導演的艾多阿爾多里奧，在該片一開場就在友人婚禮派對、上演一場男男偷吃戲，還遭同居15年男友亞瑟（史蒂芬努阿科西 Stefano Accorsi 飾）當場抓包，但他若無其事的模樣引人發噱，人氣不減反增，還榮獲義大利銀絲帶獎最佳男主角提名。

與一般帥男截然不同的男星艾多阿爾多里奧，不僅是羅馬大學哲學系高材生，更身兼導演、編劇及演員，曾榮膺最佳首部電影導演、男主角等多項殊榮。

2016年他斜槓演出電影《完美陌生人》，讓他從此聲名大噪，被封為「義大利最性感男神」，首度與同志名導佛森歐茲派克合作《幸運女神》，艾多阿爾多里奧不僅再度展現男女通殺的性感魅力，片中許多真情流露演出更是令人感動。

(中時 )