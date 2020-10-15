今年施打流感疫苗速度是往年的2至3三倍，各醫療院所和衛生所都爆大量，16日起限制各合約醫療院所門診的公費接種對象以65歲以上長者、6歲以下幼兒、以及重大傷病、罕見疾病者為限。（吳敏菁攝）

今年施打流感疫苗速度是往年的2至3三倍，各醫療院所和衛生所都爆大量，但衛生局統計各族群接種率，65歲以上長者及6歲以下幼兒，接種率仍低於目標值，16日起限制各合約醫療院所門診的接種對象以65歲以上長者、6歲以下幼兒、以及重大傷病、罕見疾病者為限。（吳敏菁攝）

受到新冠肺炎衝擊，今年施打流感疫苗的速度是往年的2至3倍，彰化縣公費接種劑量共35萬劑，已施打17萬劑，但65歲以上長者及6歲以下幼兒，接種率仍低於目標值，彰化縣衛生局16日起，限制公費接種對象以65歲以上、6歲以下，以及重大傷病、罕見疾病者為限。

「今年真的、真的不能感冒了！咳嗽、發燒會被嚴重排擠、懷疑、引起恐慌，免疫降低還會增加染疫風險啊！」大家都抱著同樣心，拚著今年無論如何都不能被流感到，各醫療院所和衛生所接種疫苗數目都爆大量。

彰化縣衛生局統計，目前最高紀錄是1天門診接種破千人。往年高接種數都集中在第一週，第二週恢復常態接種數，但今年到了第二週接種數比第一週還高。從10月5日開打以來，至15日上午，已施打17萬劑，疫苗量已使用近一半。

不過，65歲以上長者及6歲以下幼兒，接種率仍低於目標值。彰化縣衛生局表示，這兩個群體都是流感重症的高危險群，為維持預定的接種目標，衛生局自明日起，將限制各合約醫療院所門診的接種對象以65歲以上長者、6歲以下幼兒、以及重大傷病、罕見疾病者為限。重度、極重度身障者可至衛生所施打。

社區設站仍依原來排定進度執行，但接種對象以65歲以上長者、以及重度、極重度身障者為限，每站70位名額。

按著接踵而來接種的速度，一般預估恐怕到10月底疫苗數量即將用罄，引起會不會有接觸人群多的危險群反而打不到？彰化縣衛生局除了緊急限制接種對象之外，也強調醫護防疫人員的疫苗量已事先匡列，都可以打得到，國中小、高中職到校接種，疫苗量亦已事先匡列，都可以打得到。

(中時 )