財訊雜誌評比的財訊金融獎得獎名單出爐，群益投信再度榮獲最佳本國基金公司優質獎，今年國內外公布的包括財資基金獎、傑出基金金鑽獎、亞洲投資人雜誌基金獎、指標雜誌基金獎等各項基金獎中，群益投信在主被動式基金研究、公司品牌獎座上接連獲獎，如今在公司經營管理上群益投信再傳佳績，是對公司在品牌經營上持續努力的高度肯定。

群益投信總經理陳明輝表示，群益投信追求的是EPS（企業盈餘）提升，與重視ESG（環境、社會、及公司治理）永續經營，以「雙E共好」為經營目標，創造企業、投資人與地球三贏。此次榮獲財訊金融獎的最佳基金公司獎，對公司來說更是一種肯定。群益在不斷追求創新、自我挑戰下，已逐步轉型成為全方位資產管理專家，一路位居業界領導品牌，旗下產品線自台股基金、海外股票基金，拓展至債券型、保本型、特別股、多重資產等穩健型產品和ETF被動式產品，產品線更加完整，提供投資人更多元的理財工具，滿足人生不同階段的理財目標。

陳明輝指出，該公司未來將繼續堅持「讓一群人受益」的核心價值，以及持續ESG企業永續關懷經營理念，不只要讓群益投信企業永續、讓投資人財富永續，更希望善盡地球公民的責任，讓地球永續長存。

群益投信強調，今年將成立滿25周年，細數這25年來的成果，基金檔數從0開始迄今累積到61檔，基金管理規模在今年突破4,000億創下新高，也是業界唯一能連續20年站在千億元以上以及連續17年居業界前三大的投信公司。另一方面也持續在退休理財領域耕耘有成，不僅是基富通好享退退休基金專案的三家投信之一，更是全台第一個公辦民營的退休金制度私校退撫儲金約聘的專業投資顧問，展現群益投信專業團隊嚴謹控管投資風險的專業操盤能力。

群益投信說明，該公司自1999年以來已連續21年獲頒國內外各大基金獎逾百項獎座，也是業界唯一連續21年得獎的投信，成果斐然外也彰顯出經營團隊的實力堅強。良好的經營團隊，才能創造出符合投資人需求的產品，進而讓投資大眾安心託付。身為創新價值的全方位資產管理業者，忠於投資人所託付的每一分錢，為投資大眾創造長期的穩健收益，替投資人創造更美好的未來，是群益投信持續不斷的目標。

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