女星許維恩是模特兒出身，外型美豔、身材火辣的她，是著名的性感女神代表，不過私下的許維恩其實相當親民，樂於在網上分享生活點滴的她，稍早就分享一系列的比基尼辣照，只見許維恩性感擺出凹胸動作，讓她傲人上圍呼之欲出，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

許維恩性感凹胸，讓她傲人上圍呼之欲出。（圖／取材自許維恩Instagram）

許維恩今（15日）放送福利，難得曬出泳裝照，許維恩並發文直呼：「只想晒太陽～游泳～拍美美照片～但好像有點難」，只見許維恩隨興綁起長髮、戴墨鏡，而身穿藍色比基尼的她，更是大方露出傲人北半球和深邃事業線，許維恩的惹火身材，完全不像38歲。

更養眼的是，許維恩一個凹胸動作，更是讓她傲人上圍呼之欲出，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋，但許維恩看到照片卻忍不住吐槽：「我們到底在拍游泳池～還是拍房子～還是拍我」，發文逗樂一票粉絲。

其實許維恩除了演藝事業外，許維恩的副業也經營得有聲有色，很有生意頭腦的她，近期開設娛樂公司，同時，許維恩還在台中開設SPA館，升格當老闆娘的許維恩，事業成績相當亮眼。

(中時新聞網)