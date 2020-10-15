獲得今年嘉義市績優鄰長的吳鈴珠女士，受獎當天凌晨發生嚴重車禍，傷勢嚴重，醫藥費沉重，嘉義市光學社福協會、阿里山獅子會、九華山地藏庵等單位捐款，15日由市長黃敏惠代表捐贈給其子。

黃敏惠表示，祈願吳鈴珠鄰長早日康復，也感謝光學社福協會、阿里山獅子會、陳姿妏議員、蔡坤龍里長等各方人士一起幫忙吳鄰長度過難關。

蔡坤龍里長說，吳鈴珠是培元里11鄰鄰長，總是熱心助人，因而推薦她為績優鄰長，卻在8月12日市府表揚大會當天清晨6時許，騎機車經過垂楊路、忠義路口時發生車禍，全身共25處骨折，傷勢嚴重，持續住院治療至今。

蔡坤龍說，吳鈴珠經搶救後已從昏迷中甦醒過來，病情逐漸好轉，但也累積約48萬的醫療費用，她的家境不佳，醫療費及未來的照護費用沉重。

光學社福協會會長翁壽良表示，獲知此事後很快募集近20萬元，黃敏惠市長也捐出2萬、陳姿妏議員捐1萬，還有阿里山獅子會的獅兄姊大家慷慨解囊，地藏庵慈善基金會5萬元、吳鈴珠友人聯合捐助約10萬元，培元里1萬6000元，以及陸續有善款匯入，可望募到48萬元，助吳家救急。

翁壽良說，未來復健與照顧的路還很漫長，大家會一起來幫忙、一起努力。

(中時 )