DJI（大疆創新） 今（15）日正式發表專為數位單眼及微單眼相機打造的手持雲台 DJI RS 2 及 DJI RSC 2，兩款來自ㄊ Ronin 系列的新品以全新簡化命名面市。DJI RS 2 採用碳纖維軸臂，更輕的機身可承載更重的相機鏡頭組合，新增 1.4 吋彩色觸控螢幕、泰山增穩演算法、超級增穩模式及豐富專業配件，為影像創作者提供多場景解決方案。DJI RSC 2 採用 全新可折疊設計，具備更強勁的電機性能，新增 1 吋調參螢幕、泰山增穩演算法及快速折疊拍攝模式，兼具出色性能和便攜機身。

DJI RS 2：全面升級的性能與工藝 應對多場景挑戰

DJI RS 2 將單手持雲台性能推至新高度，其機身僅重 1.3 公斤，負載重量達 4.5 公斤，超高的推重比能承載更多專業攝影機型，還能讓你在握持拍攝時更輕鬆。採用異型碳纖維工藝， 軸臂使用碳纖維材質，以鮮明的紅色線條勾勒，獨具冷峻堅韌的工業美感。全新工藝不但降低了機身重量，更提升了雲台可靠性及耐用度。

DJI RS 2 多處細節優化給用戶提供定制化的拍攝解決方案，能夠靈活應對各種複雜場景的拍攝需求。 它標配手提轉接件，能實現雲台在高、中、低機位中靈活拍攝。用戶也可配合搖臂、車載減振臂、 滑軌、索道等載具進行拍攝，並可通過控制手柄遠程操作。它配備兩個 RSA 連接埠，均支援 NATO 標準，可兼容豐富配件，主要包括：跟焦輪、竪拍板、多型態雙手持套裝、控制手柄、多功能轉 接座、第三方配件等。

DJI RS 2 的全新結構設計讓相機安裝更便捷，帶來舒適、靈活和高效的單手持操作體驗。它配備的雙層快裝板相容 Manfrotto 和 Arca 兩種主流連接埠標準，拆裝高效，無需重新調平；三軸雲台鎖讓相機調平更方便，能在收納時更好地保護雲台；微調旋鈕可微調相機位置，讓調平更精確。

在對焦系統方面，DJI RS 2 新增前置撥輪，指尖輕撥即可調整對焦點；加裝跟焦輪及跟焦器電機後可組成雙跟焦系統，實現同時控制對焦點和鏡頭焦距，提升拍攝效率。用戶還可借助 3D 跟焦系統實現自動對焦，它利用 ToF 感測器測量目標與相機之間的距離，即使身處暗光環境，跟焦依然快又準。

此外，DJI RS 2 的 BG30 電池手把續航時間長達 12 小時，支援 24W 快充，15 分鐘即可帶來 2 小時 續航；體積及重量大大縮減，同時自帶充電口，脫離機身亦能單獨充電。

DJI RSC 2：首創可折疊設計 讓拍攝隨心應手

DJI RSC 2 負載重量提升至 3 公斤，採用首創的可折疊設計，不但機身更緊湊，亦能變換不同形態，滿足不同拍攝場景需求。DJI RSC 2 機身僅重 1.2 公斤，完全折疊後機身面積僅為 180x190 毫米。通過不同的折疊方式，用戶可靈活改變握持方式，讓拍攝更 順心順手。

DJI RSC 2 配備雙層快裝板支援 Manfrotto 和 Arca 兩種主流連接埠標準。用戶輕點一下即可切換至竪拍模式，拍出更專業的直拍影片，在社群平台分享高質量作品。DJI RSC 2 還支援雙手持配件、手把延長腳架等多種配件，帶來豐富擴展及創作空間。此外，DJI RSC 2 支持 18W 快充，充電時間更短，續航時間提升至 14 小時。

兩款新品均採用新一代「泰山」增穩演算法，不但能相容相機光學防手震技術，在相機光學手震的無效頻率區間(40~80Hz)亦有極佳的防震表現，在各種場景下都能拍攝出更穩定的畫面。 DJI RS 2 和 DJI RSC 2 均支援超級增穩模式，能調整電機扭矩進一步加強防震性能，控制誤差較前代減少一倍，即使於等效 100 毫米焦距下拍攝，亦能讓畫面保持平穩。

全新鷹眼無線圖傳系統，能實現傳輸距離 200 米範圍以內的 1080p/30fps 圖像訊號傳輸，延遲低至 60 毫秒。它不但支援遙距調整相機參數、雲台遠程控制和雲台設定，亦能將拍攝素材快取至手機中儲存。安裝鷹眼圖傳後，兩款產品均可實現智能跟隨功能和手機體感控制功能，令影片拍攝更智能。

兩款產品均內置調參螢幕，其中 DJI RS2 內置 1.4 吋 LCD 彩色觸控螢幕，用戶可透過觸控螢幕設定雲台參數、切換跟隨模式及智能拍攝等功能，亦可搭配鷹眼無線圖傳系統進行輔助監看和一鍵智能跟隨。而 DJI RSC 2 內置 1 吋 OLED 調參螢幕，用戶只需動動手指就能完成各項設定， 進一步提升操作效率。

此外，DJI Ronin App 界面全新升級，為用戶帶來更優質的使用體驗。DJI RS2 更帶來豐富智能功 能，包括縮時拍攝、全景拍攝、時光隧道模式等，濃縮廣闊美景，效果驚艷華麗。

DJI RS 2 官方售價為 NT$22,800，內含 DJI RS 2 雲台主體、便攜收納包、BG30 電池手把、鏡頭固定支架、手把延長腳架、雙層快裝板、手提轉接元件、相機控制線等豐富配件。DJI RS 2 專業套裝版官方售價為 NT$27,300，額外附有鷹眼圖傳、跟焦器電機、跟焦齒條、手機夾、HDMI 線等配件。

DJI RSC 2 官方售價為 NT$13,000，內含 DJI RSC 2 雲台主體、手把延長腳架、雙層快裝板、相機控制線等配件。DJI RSC 2 套裝版官方售價為 NT$19,000，額外附有鷹眼圖傳、跟焦器電機、跟焦 齒條、手機夾、HDMI 線等。即日起，DJI RS 2 及 DJI RSC 2 透過 DJI Store 正式開始預售，並於 11 月 1 日起在台灣授權分銷及零售商開始發售。

(科技)