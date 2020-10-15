教育部體育署為了帶動國內賽事觀賞風氣、提升賽事觀看人口，從2017年起連續3個年度以委辦方式辦理「運動賽事錄影轉播及行銷宣導計畫」，今年度首度訂定試辦「補助國內基層賽事轉播及行銷宣導實施計畫」，讓國內運動賽事執行、轉播獲得許多幫助，並讓民眾看見選手的訓練成果。

體育署綜合規劃組組長劉姿君表示，透過運動彩券的盈餘收入協助國內基層運動有更多曝光機會，2017年年底以2000萬經費，透過招標委由華視進行總計約60小時的賽事轉播，2018年和2019年都是由緯來電視網得標，經費分別是3700萬、3920萬，兩個年度加起來將近120場賽事、觸及率超過2600萬，成效看得見。

劉姿君補充，這項計畫今年度是第四年進行，因應相關需求賽事逐年增加，本年度改採由賽事主辦單位依據需求及經費預算，與具有相關專業經驗之轉播單位合作執行，提送該賽事轉播及行銷宣導整體計畫，由體育署審核所報申請轉播計畫後再予以補助。

今年度藉由這項計畫受惠並結案的有已經落幕的全國社會組籃球聯賽，正在進行的SBL超級籃球聯賽以及軟式網球、合球、柔道、大專電競賽事也都獲得核定補助，明年預計匡列6000萬預算補助，3000萬分配給全國中等學校運動會、全國大專校院運動會、全國運動會、全民運動會、全國原住民族運動會及全國身心障礙運動會國內六大賽，另3000萬再提供給其他賽事申請。

(中時 )