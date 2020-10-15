台中市社區活動中心設備及修繕經費6都排名倒數第二，僅桃園市的1／20，平均每棟額度只有1.74萬元；市議員吳敏濟15日於市議會民政業務質詢時，痛批杯水車薪，要求市府應大幅調高經費，讓社區活動中心延年益壽。社會局表示，將逐年編列社區活動中心修繕經費

吳敏濟說，台中市共有253棟社區活動中心，其中200棟屋齡巳超過30年占了79％，但一年的修繕和充實設備的經費總計只有440萬元，平均每棟分配到的額度只有1.74萬元。外埔區土城社區活動中心冷氣已近20年無法更換，歌唱班拿麥克風唱歌都不敵五台窗型冷氣的噪音，耗電又不冷；若不是9月通過310萬元追加預算，還無法汰換。

吳敏濟表示，相較於其它6個直轄市，台中市社區活動中心的預算名列第五，桃園市每棟平均34.58萬元，是台中市1.74萬元的20倍，代表桃園市比台中市更重視20倍，台中市僅略高於敬陪末座的高雄市。

吳敏濟說，同樣是活動中心，隸屬於民政局的里活動中心，每棟平均8.57萬元，出現一市二治的情形，而且社區活動中心屋齡普遍較高，不應該有如此懸殊的差別。照顧房子必須防微杜漸，有小問題需即早修補，長期疏於照顧，情況就會惡化，屆時花大錢都不見得能夠恢復原狀。

社會局表示，社區活動中心的經費確實有待提高，若比照里活動中心之額度，社區活動中心需編列2150萬元。考量市府財政分配，因社區活動中心修繕有急迫性需求，逐年增編社區活動中心修繕經費，本項計畫建議增編至1,000萬元。

＃社區＃活動中心＃維護＃提高＃倒數

(中時 )