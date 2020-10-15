「出發~種樹去」植樹造林活動，由清景麟教育基金會與國立屏東科技大學森林系產學計畫發起，企業也紛紛支持響應。（柯宗緯翻攝）

「出發~種樹去」植樹造林活動，由清景麟教育基金會與國立屏東科技大學森林系產學計畫發起，企業也紛紛支持響應。（柯宗緯翻攝）

「出發~種樹去」植樹造林活動，由清景麟教育基金會與國立屏東科技大學森林系產學計畫發起，企業也紛紛支持響應。（柯宗緯翻攝）

近年來氣候變遷是全世界關注議題，企業間也興起植樹造林風潮，紛紛號召志工參與。近日台東達仁林場舉辦「出發~種樹去」植樹造林活動，由清景麟教育基金會與國立屏東科技大學森林系產學計畫發起，企業也紛紛支持響應。

該活動由農業金庫由嚴漢明總經理嚴漢明帶領，偕同太麻里地區農會總幹事莊慶輝、清景麟建築團隊董事長林聰麟董事長、國立屏東科技大學森林系主任王志強等，一同號召百餘位企業志工、師生們，以身體力行為地球綠能永續共同植樹，樹立典範，並同時舉辦森林廚神大賽，讓員工不僅種樹，更增添有趣創意，凝聚企業向心力。

「出發~種樹去」植樹造林計畫為第二年舉辦，透由國立屏東科技大學森林系專業學術規劃，選定合適的氣候及場域，種植對環境有益的苗木，實踐「里山倡議」精神，並由校方多位研究夥伴陪同指導，強化民眾對綠能減碳的意識。去年初次舉辦，種植千株苗木存活率達到90％以上，今年邀請更多企業一起參與，希望這股環境保護風潮可以在企業間發酵。

農業金庫也秉持回饋社會理念，積極參與社會公益帶動與社區連結，連同鄰近的太麻里農會攜手植樹，期待明年此時能看見這些樹木茁壯成長，為台東生態環境增添新的氣象，農業金庫也將積極投入社會公益，善盡企業社會責任。

今年適逢農業金庫成立十五週年，特地籌辦系列公益活動慶祝，接續將於10月28日在台北市228和平公園舉辦愛心捐血活動，亦歡迎大家挽袖捐血作愛心。

(中時 )