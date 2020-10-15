我也不在那邊拐彎抹角了 這是我第一次在我的版面上賣東西 對。很抱歉⋯ 為了生活，你們懂得 但放心 我賣東西都是好看的 這點無庸置疑齁 也可以直接跟你們說 因為賣得好我可以抽錢 所以求求你們 都來買吧 而且真的不貴 ... 由袁義 Yi Yi Yuan 發佈於 2020年10月14日 星期三

52歲知名音樂人「小胖老師」袁惟仁，2018年10月驚傳在大陸意外跌倒，頭部受傷引發腦溢血中風，同時還被查出腦部有腫瘤，所幸他狀況恢復不錯，也時常被民眾直擊坐著輪椅，在台東復健治療中。

不過袁惟仁與前妻陸元琪的18歲兒子袁義，日前就因為臉書一則求大家幫忙買衣服的PO文，引發外界關心。原來孝順的袁義，知道媽媽獨力養大他與妹妹不容易，除了開始接案子打工當攝影師，也開始在臉書賣起衣服，幫忙分擔生計。

「我也不在那邊拐彎抹角了，這是我第一次在我的版面上賣東西。對。很抱歉… 為了生活，你們懂得。但放心，我賣東西都是好看的，這點無庸置疑齁，也可以直接跟你們說，因為賣得好我可以抽錢，所以求求你們，都來買吧。而且真的不貴 ，剛好入秋了，就當作是幫我個忙吧。」陸元琪也留言幫兒子暖心打氣，「祝福你賣得比我好」。

早前袁義陪著媽媽錄陶晶瑩主持《陶口秀》，身為攝影師的他，忙著在場邊側拍記錄，事後更寫下工作感寫，「幸福是工作完更期待下一次工作，因為你的工作也是你熱愛的事物，我現在很幸福，希望大家都跟我一樣，不違背自己且踏實的活著。」

(中時新聞網)