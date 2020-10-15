自2012年起，法藍瓷推動想像計畫提供術科推廣、美感教育等課程，去年第五屆想像計畫，與五所偏鄉學校攜手，以一學期的課程完成一系列美感領域的提案，並於近期舉辦成果發表，並於同日宣布自2021元旦起，號召台灣大學生赴偏鄉服務。

想像計畫已舉辦數年，法藍瓷希望透過自身的設計專業，將美感、藝術、工藝帶入偏鄉，也廣招對鼓勵對教育、社會公益有興趣之大專生社團組隊，發揮自身國、英、數、社、自等學科專業，並設計以舞蹈、音樂、體育、繪畫等創意術科媒介課程計畫，為偏鄉孩童注入不同於以往的學習體驗，並試圖分擔偏鄉師資短缺的問題，嘗試提供教育界「藝起學」的創新實驗教學模式。

2021年計畫將於全台招募12組大專生團隊，每隊頒發20萬執行基金，在專業各科業師培訓後，至申請之偏鄉學校執行創意教學計畫，關於全台12所偏鄉及非山非市國中小學涵蓋了北中南東等地：新北市石碇國小、新北市豐珠中學、苗栗縣泰興國小、臺中市德化國小、彰化縣廣興國小、雲林縣豐榮國小、嘉義縣中埔國中、高雄市圓富國中、高雄市巴楠花部落中小學、臺東縣加拿國小、臺東縣霧鹿國小、宜蘭縣順安國小中山分校。

(中時 )