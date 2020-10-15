繼台中市政府獎狀印「中國民國」後，市府國慶活動的贈品竟也用中國貨，台中市議員林德宇、陳世凱15日在議會質詢中指出，台中市府在國慶活動發放的露營燈贈品，其附的電池品質不佳，包裝外盒印的產地是中國，更不見「中華民國」四字，他痛批，中華民國的國慶贈品用中國貨，市府敵我不分，真愛中國貨！

林德宇表示，他接獲民眾陳情，該民眾表示他在台中市國慶活動獲贈的露營燈贈品，在組裝的過程出現所附電池外殼脫落的情形。一般國際知名品牌的電池不論怎麼摳外殼也不會脫落，但市府的國慶露營燈的電池外殼在拆裝過程就輕易脫落，家長們擔心會有不慎誤吞鐵片等意外。

林德宇發現，國慶贈品包裝上竟大喇喇地印著「產地：中國」等字，他質疑，該廠商用95萬元得到民政局的標案，難道民政局沒有其他台灣製的產品可以選擇，一定要在國慶活動上用中國製的產品嗎？且國慶活動的贈品，包裝上竟完全找不到中華民國四個字，是否也是為了配合產地中國？

民政局長吳世瑋說，該得標廠商是台灣的，只是它是從中國拿貨來。

林德宇抨擊說，兩週前南區公所採購中國廠商運動服，民政局長吳世瑋當時說產品在台灣製造就可以，結果現在又說露營燈廠商是台灣的所以沒問題，產品在中國製造也沒關係，根本是雙重標準。

林德宇強調，我國國防白皮書明白寫著中國是我國最大的安全威脅，從未放棄以軍事武力犯台，台中市府卻屢屢採購中國產品，除了國慶贈品及運動服，先前甚至還在獎狀上印「中國民國」，他痛批市府根本敵我不分。

副市長黃國榮表示，這些都是委託辦理的機關的疏失，確實目前社會普遍對中國製產品較有疑慮，但採購法中也並未禁止採購中國製產品，他建議可以修改政府採購法，讓所有機關遵循統一標準。

(中時 )