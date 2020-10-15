南韓資本市場研究院今(14)日發布報告顯示，自2012年以來，外部因素對南韓股市「韓國綜合股價指數」(KOSPI)利潤率變動的影響加大，其中，大陸實體經濟的影響力大增，美國實體經濟影響力則明顯下滑。

根據《韓聯社》報導，南韓資本市場研究院指出，大陸對南韓股市的影響力大增，與大陸的世界經濟佔比猛增，以及在南韓對外貿易中佔比增加有關，而大陸經濟成長放緩等外部因素，將對南韓股市造成更大的影響。

南韓資本市場研究院數據顯示，2004年起，大陸在南韓貿易總額中的佔比開始趕越美國;2019年，大陸在南韓貿易總額中的佔比增至23.3；2019年，美國在南韓出口總額中佔比13.5%，較2004年下降，大陸則從2004年的19.6%，上升至2019年的25.1%。

報告並指出，今年二月、三月在新冠肺炎疫情影響下，南韓股市受大陸實體經濟影響較大，四月南韓股市指數回升，可能也是受大陸實體經濟轉好及美國股市趨穩等外部因素影響，而美中貿易戰、疫情下全球經濟下修及大陸經濟成長放緩等因素，對南韓經濟和股市的影響將比過去更大。

(中時新聞網)