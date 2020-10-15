國票金控雙喜臨門，即今年業績屢創新高，自結前三季稅後淨利24.67億元、年成長達二位數的16.08％，且創15年來同期新高，子公司國際票券14日首獲經濟部能源局頒發「光鐸獎－優良金融服務獎」，決選二家金融業者獲獎，國票成為唯一獲頒光鐸獎的票券業。

國票金控表示，該公司今年前三季累計每股稅後盈餘（EPS）已有0.85元，已達到去年全年的92％，包括票券及證券子公司，今年以來在各項業務財務績效指標上，較同業表現均位於前段班，展現面對新冠肺炎疫情衝擊，績效不旦未受影響，更是逆勢向上。

並且為響應金管會主委黃天牧公布的「綠色金融行動方案2.0」，落實環境、社會與公司治理（ESG）的責任。國票金指出，該公司在綠能金融上，領先同業參與市場，因此子公司國際票券14日首獲經濟部能源局頒發「光鐸獎－優良金融服務獎」，決選的二家金融業者獲獎，國票更是唯一獲獎的票券業。

國際票券總經理邱彥郎強調，國票為響應政府提出的5加2產業創新計畫，以及六大核心戰略產業，在2017年跨入綠能融資業務，近年來更因應「綠色金融行動方案2.0」，擴大在綠能上的融資業務，積極參與政策，結果得到這次獲獎的肯定。

國票金控董事長暨國際票券董事長魏啟林說，國際票券為使綠能業者在籌措資金時更加便利，針對不同類型的業者，分別提供多元的融資方式，包括建置完成後撥款、依建置進度撥款、EPC工程合約融資、電業法專案融資及配合建置電站的土地融資等，各種融資模式均可承作，後續將維持積極投入的方向不變，提供最完整融資服務的公司。

(工商 )