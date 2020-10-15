民進黨市議員林祈烽、施志昌15日質詢說，市長盧秀燕於本次定期會施政報告提出「幸福台中，倍增計畫」做為總預算編列的口號，但檢視民政局提供的人口成長資料，卻發現109年上半年首度出現縣市合併後人口負成長的情形，其中4月、5月、7月更出現遷出人數比遷入人數還要多的情況，整體人口增加數於5月和7月都是負數。

林祈烽質疑，這是市民用行動來表達對盧市長施政的不滿意嗎？台中的幸福在哪裡？

林祈烽說，台中市號稱是宜居的幸福城市，從民國100年縣市合併開始，每年人口都固定增加7、8,000人，前市長林佳龍上任後，每年增加人口數更是突破1萬人，104和105年的時候，增加的人口數更是達到14,000人；盧市長上任的第1年，人口成長數卻倒退回7年前的數字，這是一份另類的民調數字，不知市府和民政局有沒有主意到這個人口負成長的「警訊」？

林祈烽、施志昌表示，大家都知道社會在變遷，少子化問題嚴重，出生率每年都在下降，但台中市今年4、5、7三個月的人口減少，主要是遷入遷出的「社會增加」數減少，換句話說，這三個月的人口遷出數比遷入數還要來得多，已呈現明顯的負成長，尤其是5月份，遷出的人口竟比遷入還要多317人，這到底是發生了什麼事情？想搬離台中的人竟然多過要搬到台中來居住的人？

民政局長吳世瑋及副市長黃國榮對此人口負成長的狀況都不了解，黃國榮表示，要解決問題就要先找出問題的所在，現在有這個現象，市府會來重視，也會來找出原因是什麼。

林祈烽質疑，當人民不想生、不敢生，甚至以直接的行動，將戶籍遷出這個城市來表達其意見時，這還是一個幸福城市嗎？

(中時 )