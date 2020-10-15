世新大學校長吳永乾與校友們於舍我紀念館，回顧世新成立64年以來的事蹟。(世新大學提供／李侑珊台北傳真)

世新大學副校長楊盛昱、世新大學公共事務室主任葉幼梅帶領校友們參觀全媒體大樓。(世新大學提供／李侑珊台北傳真)

世新大學今(15)日舉辦校慶，諸多校友返校慶祝，校方透過新聞稿表示，學校辦學在今年交出漂亮成績單，不只傳播科技全媒體中心、六大教學研究中心、六星級學生宿舍陸續落成啟用，畢業校友於本年度金鐘獎勇奪8金、電視金鐘獎豪摘11金、金曲獎拿下3金，以及金馬獎一口氣入圍34項獎項，坐穩傳播教育龍頭寶座。

世新大學董事長周成虎表示，創辦人成舍我在64年前建校之初，以德智兼修、手腦並用為校訓，立志為社會培育中堅人才的活水源頭，這份辦學理想，世新一直努力堅持。

周成虎並提到，今年暑假，學校教職員沒有因新冠疫情而有絲毫鬆懈，為迎接新學年和新時代，開了數十場會議，針對課程規劃和教學資源，反覆論證，以確保世新學子能獲得與時代接軌的高等教育，未來成為社會發展的中堅力量，「這或許就是世新今年慶祝校慶的最好獻禮」。

世新大學校長吳永乾指出，世新大學作為私立綜合大學，最大的挑戰不只有簡單的少子化問題，而是如何更有效率地培育學生邁步走入職場和廣大社會的競爭力；回顧過往，環顧四週，世新校友在各個領域的傑出表現，證明學校的努力是有良好成效的。明年是世新65週年的大慶，世新大學有絕對的信心，站在高校辦學的前沿，為我國高等敎育展現一幅更壯闊的畫卷。

校方則表示，為了迎接明年65週年校慶，世新正趕工新建一座佔地近五百坪，採用好萊塢最新環幕技術的智能攝影棚，並搭配最先進的8K技術，建設光雕投影劇院，這些都將使世新具有絕對領先的教學環境，迎接明年的65週年校慶。

(旺報 )