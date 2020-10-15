JR代言服飾品牌。（NAUTICA Competition提供）

JR代言服飾品牌。（NAUTICA Competition提供）

JR代言服飾品牌，阿喜擔任記者會主持人。（NAUTICA Competition提供）

JR紀言愷自從生了女兒小麥芽，運勢旺旺，已接下手遊、濕紙巾、公益、尿布、奶粉等多項代言，15日更出席服飾品牌NAUTICA Competition代言記者會，成為潤泰集團尹衍樑代理Nautica品牌以來首位代言人。一開口就是滿口爸爸經的他，不諱言有了小孩後，對EQ訓練很大幫助，雖然一天至少崩潰三次，但靠著「咖啡、運動、紅酒」這「EQ訓練三寶」，充分幫助自己放鬆，每次當發現老婆也快崩潰時，就會趕緊讓她去出去打麻將紓壓。

JR對照顧女兒事必躬親，坦言把這件事當成接一部戲，「希望趁著女兒3歲進幼兒園前，好好扮演爸爸角色，體驗當爸爸的一切」。雖然除了女兒，還要同時照顧家裡一隻20歲老貓、12歲愛犬「棉花糖」，讓他與老婆經常一天多次崩潰，但他覺得當爸爸對EQ是很好的訓練與學習，讓他現在應對生活愈來愈冷靜。只是他與老婆已達成共識，要等以後「棉花糖」走了才考慮生第二胎，所以防疫期間他與老婆最認真做的就是「避孕」，「因為我們現在的生活真的已經非常滿，如果再多一個小孩，就不是一天崩潰三次了」。

做事力求完美、有效率的他，坦言當了爸爸後常睡不飽，只能在夾縫中找放鬆喘息的空間，並與老婆妥善分工，「假設明天我有工作，就會跟老婆分房睡，不會讓兩人都被小孩吵醒，要累一個人累，另一個人就徹底充電。因為老婆體力比較差，所以分工比例上，家事都是我在做，她帶小孩多一點」。

他之前被爆與歐漢聲鬧不合而閃退《極致對決誰梭了算》主持，還傳出歐弟曾在錄影現場飆罵三字經，JR對此尷尬未正面回應，僅表示，他跟歐弟工作上是夥伴關係 ，但沒太多私交，「大家也不用想太多，我跟景嵐離開，是因為合約簽了一季，合作時間到期，當時我在拍網劇、又要準備代言，時間不夠用，節目出外景對我是很大的負荷，會讓我沒時間陪女兒」，離開時也在群組發訊息提醒他們之後出外景注意安全，「有跟康哥說健身小心，也跟歐弟哥說騎機車防護措施要做好，跟大家統一說掰掰後就告退了」。

這次的服飾代言對JR來說意義十足，除了是他國中接觸舞蹈開始就非常喜愛的品牌，他更首度擔任服裝設計師，將正能量思維融入設計之中，開發出一款頗具巧思的衣服，而師妹阿喜更是為了JR的這次代言記者會不計酬勞的擔任主持人，兩人默契十足也讓現場笑聲不斷。

JR從國中時候開始愛上街舞，當時有個表演活動，他和同學自費找老師練舞設計表演，花費了非常多心血，但到了臨上台前，卻發現自己其實不知道要怎麼搭配衣服上台表演，對Hip Hop的服裝一點概念也沒有，幸好有一位學長大方伸出援手，送了JR一條Nautica的垮褲，讓他順利台表演，也對這個品牌留下深刻的印象。多年之後，自己身為代言人，從當初看著海報上的外國模特兒，換成自己成為捷運燈箱和巨幅海報的廣告代言人，他說是對自己的一種目標實現，他和當年的學長依然保持聯絡，聊到這件事都感到十分特別。

他的新戲《不讀書俱樂部》即將上檔，和另外三位戲劇男神溫昇豪、是元介、藍鈞天共同演出的售票演唱會「男人KTV」12月也要演出，他說以前想得比較多，有了小孩之後對工作的態度和以往有些轉變，更勇於嘗試和接受挑戰，也希望自己能夠真正的全方位經營演藝事業。

(中時 )