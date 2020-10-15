以台中刑務所演武場、台中市眷村文物館與宮原武熊宅邸等三個文化館舍，作為復古攝影棚的活動概念，台中市政府文化局自10月17日至25日推出「復刻老時光－文化館舍卡麥拉」活動，邀請民眾以復古打扮至活動現場拍照，相片可上傳至「台中市博物館與地方文化館」粉絲專頁讓市民朋友按讚票選，前十名獲頒精美好禮。

台中市文化局長張大春表示，今年度串聯活動以台中舊城出發，有新六藝文化精神的台中刑務所演武場、結合外省與閩南文化精神的台中市眷村文物館與以長青不老為精神的宮原武熊宅邸等，參與示範體驗的民眾可現場領取實體照片，透過發掘台中在地珍藏的人文歷史。

文化局表示，此次活動在17、18日3場次推出民眾示範體驗活動，活動邀請中市藝術亮點的林照相館進行拍攝，讓民眾透過完整的髮妝裝扮、換裝與外拍的形式，從現代社會穿越時空來到了台中舊城的風華年代，採網路方式10月15日18時開始報名，名額有限額滿為止。

文化局進一步指出，活動會提供和服、西裝與碎花小洋裝給民眾拍照，相片可上傳至「台中市博物館與地方文化館」粉絲專頁讓市民朋友按讚票選，前十名者可獲得11月7日台中社區文化季活動體驗券與野餐保冷袋各1份。

今年度串聯的館舍以台中舊城出發，有新六藝文化精神的台中刑務所演武場、結合外省與閩南文化精神的台中市眷村文物館與以長青不老為精神的宮原武熊宅邸等，參與示範體驗的民眾可現場領取實體照片，讓不同時代的館舍透過串聯活動發掘台中在地珍藏的人文歷史。

(工商 )