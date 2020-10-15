國內基金業者力推基金績效費制度，但該提案已被金管會退回！金管會證期局副局長郭佳君15日指出，投信投顧公會在2020年8月通過境內基金可收取績效費機制提案，但證期局認為首次提案「太粗糙」已在10月12日發文退回，要求提出更週延、具體的評估。

郭佳君指出，投信投顧公會在今年8月通過「境內基金可收取績效費機制」提案，也就是當基金打敗大盤一定績效時，基金公司可收取一定比例的分潤，但她澄清，據報載寫說「投信投顧公會暫研議是以6％為門檻，然後可分潤績效獎勵在20％以內」並無此事。

郭佳君進一步表示，此次沒有同意，主要是原提案不夠週延、具體。已要求投信投顧公會要搜集更多國外收取基金績效費的實務做法，且用在我國公募基金的必要性與合理性，必須提出相關計算方式的合理基礎、有詳細評估後再呈報。

投信投顧公會的論點是，現在國內架上賣的許多境外高收益債基金就有收「績效費」，而像香港、海外基金也有收，所以國內基金業者反應，未來境內基金若績效若能比大盤好，可以收取「績效費」，根據規劃方案，會以絕對報酬概念來收取，不會讓基金賠錢還收費，而績效費的費率會依各家公司自訂。

投信投顧公會認為推動境內基金績效費制度可有二大好處，第一，協助台灣留人且培育人才，基金表現好、收取績效費，可能進一步鼓勵留才；第二，扶植小規模投信，只要基金有特色、績效好就能生存。

據證期局統計，目前境外基金確實有部分採取績效獎勵制度，但國內銷售的1,009檔境外基金當中，只有50檔有收取績效費。

(工商 )